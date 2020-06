TORINO - Si è rivelato più grave del previsto l'infortunio di Daniele Baselli. Il Torino ha comunicato come il centrocampista, che aveva rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento crociato anteriore - rivelatosi poi parzialmente lesionato - pochi giorni fa, dovrà subire un intervento chirurgico. L'operazione, spiega il club in una nota ufficiale, è stata programmata a Bologna per lunedì 8 giugno.