Cairo: "Sono simpatizzante del Napoli. Ho tifato Gattuso contro la Juve"

TORINO - "Per chi facevo il tifo in Napoli-Juventus? Sono il presidente del Torino, e' abbastanza semplice immaginarlo. Tra l'altro sono un po' simpatizzante del Napoli". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sulla recente finale di Coppa Italia vinta dal Napoli contro i rivali cittadini dei granata, i bianconeri della Juventus.

"Belotti non lo vendo, e' un centravanti fortissimo anche della Nazionale, perche' dovrei cederlo? Me lo tengo stretto, e' una bandiera ed e' importante che rimanga con noi. Ho rifiutato cifre importanti, ma non me ne sono pentito. Non mi hanno mai offerto cento milioni perche' altrimenti sarei stato costretto a cederlo - aggiunge Cairo - ma non parlo di cifre: non lo vendo".