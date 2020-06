Torino, Longo mette subito il Cagliari nel mirino

TORINO - Dopo la gara con l'Udinese, il Torino ha iniziato immediatamente la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, sabato in trasferta contro il Cagliari. Doppio programma per i giocatori a disposizione di Moreno Longo: i reduci dal successo di ieri sera contro l’Udinese hanno svolto una seduta defaticante, tra palestra e piscina. Gli altri elementi hanno disputato una partita di allenamento, a campo ridotto, mentre Simone Verdi ha continuato il lavoro di riatletizzazione post infortunio. Per domani è in programma una sessione divisa tra parte atletica e tecnico-tattica.

Belotti si riscatta ed alza la cresta: super gol in Torino-Udinese