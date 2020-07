Torino, Ansaldi dopo l'Inter: "Continuiamo questa lotta, anno difficile"

TORINO - "E' sempre difficile quando si perde, questo è stato un anno troppo difficile, per tante cose che sono successe. Però continuiamo questa lotta: dobbiamo essere sempre positivi e andare a testa alta, perché con sforzo si raggiungono grandi obiettivi": così l'esterno del Torino, Cristian Ansaldi, commenta su Instagram il momento dei granata, reduci dalla sconfitta per 3-1 a San Siro contro l'Inter e ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. Giovedì sera a Torino la partita forse decisiva con il Genoa.

