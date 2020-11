Torino, le convocazioni per il Genoa. Belotti c'è

TORINO - Il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ha diramato le convocazioni in vista della gara di recupèero con il Genoa, in programma oggi alle 17 a Marassi. Presente in lista il nome di Belotti, in dubbio fino all'ultimo per un trauma contisivo al ginocchio. Out Izzo, assenti anche Millico e Zaza: in attacco è stato chiamato anche il giovane Vianni. Questo l'elenco completo: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti: Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Vianni.

