Torino, Giampaolo esonerato. Arriva Nicola

TORINO - Il tecnico Marco Giampaolo è stato esonerato dal Torino: la società granata ha scelto di non dare ulteriore fiducia all'ex Sampdoria e Milan. Il suo successore sarà Davide Nicola, che l'anno scorso portò alla salvezza il Genoa. La notte scorsa c'è stato un confronto tra il nuovo mister e il club di Cairo per confrontarsi sui piani per la stagione e sulla rosa, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domani. Nicola si libererà dal Genoa (al quale è ancora legato) per firmare un accordo fino a giugno col Toro, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.