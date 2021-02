Torino, emergenza Covid: altro calciatore positivo. Lazio a rischio

Torino, nuovo caso di positività al Coronavirus

I granata sarebbero dovuti scendere in campo stasera, venerdì 26 febbraio, contro il Sassuolo per l'anticipo della 24ª giornata di Serie A, ma vista l'emergenza Covid in casa granata il match è stato rinviato a mercoledì 17 marzo alle 15. Sono inoltre ore di attesa per capire cosa succederà per Lazio Torino, in calendario martedì. Il dg dell'Asl di Torino Carlo Picco, confermando la nuova positività, afferma: "Si va avanti a monitorare la situazione e si continua con le disposizioni già date". È caos Covid in casa granata.