Torino, Belotti e Izzo hanno lavorato a parte

TORINO - Seduta di lavoro pomeridiana per il Torino che ha proseguito al Filadelfia la marcia d'avvicinamento alla gara di domenica in casa della Sampdoria . Dopo la consueta attivazione muscolare mister Davide Nicola ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti.

Differenziato per Belotti e Izzo

Buone notizie da Daniele Baselli, che ha svolto parte d'allenamento in gruppo, mentre Andrea Belotti e Armando Izzo hanno lavorato seguendo un programma differenziato. Domani, venerdì, è prevista la rifinitura in mattinata con la partenza per il ritiro di Genova dopo pranzo.