Torino, Baselli punta la Roma: allenamento in gruppo

TORINO - Allenamento mattutino per il Torino in vista del match casalingo contro la Roma in programma domenica alle ore 18. Dopo il successo con l'Udinese che ha portato 3 punti importanti in chiave salvezza, i granata si preparano al prossimo impegno: dopo l’attivazione muscolare, il tecnico granata Davide Nicola ha diretto nella mattinata di oggi un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. L'unico assente nel gruppo granata è Salvatore Sirigu. Alla sessione infatti ha preso regolarmente parte Daniele Baselli, che nella giornata di ieri si era dedicato unicamente a una seduta di fisioterapia. Per la giornata di domani in programma la seduta di rifinitura poi, a seguire, la partenza per il ritiro prepartita per i calciatori convocati.