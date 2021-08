Torino, Paro: "Dispiace, sconfitta immeritata"

TORINO - Matteo Paro, vice di Juric sulla panchina del Torino, è diviso tra la "soddisfazione per la prova" e l'"amarezza per il risultato" al termine della gara disputata dai granata contro l'Atalanta: "La squadra - ha commentato a Dazn - ha fatto un grande percorso di applicazione e c'era curiosità sull'impatto col campionato. Dispiace aver perso una partita che meritavamo di non perdere. I ragazzi erano giù per il risultato ma erano soddisfatti per la prestazione. Nel calcio si pensa alla prossima, si deve andare avanti. Anche se fa sicuramente male questa sconfitta immeritata. Juric? E' contento della prestazione, non è' banale arrivare a concludere così tante volte verso la porta dell'Atalanta e concedere così poco. L'Atalanta vive di pressing e di palle rubate. Abbiamo voluto sfruttare il calcio di Milinkovic-Savic per fiondarci sulle seconde palle: è stata un'arma per noi e abbiamo evitato un'arma degli avversari".