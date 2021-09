Torino, le convocazioni di Juric in vista del Venezia

TORINO - Sono in tutto 22 i giocatori chiamati dal tecnico del Torino, Ivan Juric, in vista della gara di stasera contro il Venezia, in programma al Penzo alle ore 20.45. Oltre alle assenze di Belotti, Pjaca, Praet e Zaza e di Aina (in permesso per motivi personali), non è stato convocato Izzo, alle prese con una lombalgia acuta. Questo l'elenco completo: Portieri: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. Centrocampisti: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon. Attaccant: Brekalo, Sanabria, Verdi, Warming.