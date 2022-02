TORINO - Il responsabile dell'area tecnica del Torino, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del derby della Mole. Così sul derby: "Fare promesse non è facile, ma sono convinto che daremo l'anima fino all'ultimo minuto per portare a casa il risultato". Questo invece, il commento su un possibile approdo di Bremer alla Juve: "Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono convinto che farà delle scelte diverse".