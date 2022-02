Torino, Juric: "Guerra in Ucraina? Terribile. Da croato so cosa si prova"

TORINO - Viglia di Torino-Cagliari. Il tecnico granata Ivan Juric, ha parlato nella consueta conferenza pre-partita. Ecco le sue parole. Un pensiero sulla guerra tra Russia e Ucraina: "Su tutti i livelli, bisogna reagire con più energia: sono cose terribili, noi le abbiamo subite e so come si possono sentire, bisogna fare il massimo per fermarli o per costringerli a fermarsi": così il tecnico del Torino, il croato Ivan Juric, sulla situazione in Ucraina. "In Croazia sappiamo cosa vuole dire essere attaccati dai più forti, ci hanno massacrati ma poi ci siamo ripresi il nostro", dice il tecnico granata, che definisce "giusta" la decisione della Polonia di rinunciare ai play off mondiali contro la Russia. "Ma le decisioni in giro - conclude - sono troppo blande per ciò che sta succedendo".