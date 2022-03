Torino, Bremer: "Il mio sogno è giocare i Mondiali col Brasile"

TORINO - Gleison Bremer è diventato, nel corso dei suoi quattro anni al Torino, uno dei difensori più apprezzati della Serie A. In una lunga intervista rilasciata ai canali ufficali del club, il brasiliano ha ripercorso la sua storia calcistica, partendo dall'inizio, ovvero la scelta del suo nome da parte dei genitori: "Si tratta di una dedica al giocatore tedesco Brehme. Mio padre ha giocato nei dilettanti - spiega - da lì è iniziata la mia passione, anche se con lui non giocavo spesso perché lavorava tanto in una fattoria. Mi piaceva stare lì: per me era più un gioco che un lavoro, mentre per mio papà e mia mamma lavoravano duro. I miei genitori e mia sorella ora sono qui con me. Giocavo nella mia città, ma a Bahia non c’erano tante occasioni. A San Paolo ho avuto la mia prima squadra ma avevo già 17 anni. Di soldi ce n’erano pochi quindi guadagnavo qualcosa vendendo gelati, ma tutto quello che mettevo da parte andava a disposizione dell’allenatore, che con i soldi miei e dei compagni affittava il pullman per le trasferte. Non mi piaceva andare a scuola: ero contento del 6 o del 6 e mezzo. Mi piacevano storia e geografia, mentre odiavo la matematica. Anche lì, comunque, trovavo il modo di giocare a calcio con i miei compagni". L'occasione per il grande salto arrivò con l'Atletico Mineiro: "Al Espotivo Brasil giocavo in Primavera - ricorda Bremer - sono stato lì quasi due anni, poi sono arrivati San Paolo e Atletico Mineiro. Con la squadra Under 20 abbiamo vinto la Coppa do Brasil: ho giocato anche grazie ai tanti infortunati che si sono avuti in squadra. Ho imparato in fretta in quegli anni, che hanno preceduto il mio arrivo in Italia. Ho esordito in prima squadra contro la Chapecoense, squadra con cui poi il Torino ha stretto una amicizia che ha portato al gemellaggio. Il Torino l’ho scelto per il forte interesse del ds Petrachi: mi disse che per un difensore era fondamentale imparare la tattica e che l’Italia era il posto giusto. Il calcio basiliano ha più spazi, qui è più difficile. Ricardo Oliveira mi disse che se fossi riuscito a fare bene in Italia avrei potuto giocare dovunque: aveva ragione, vista l’attenzione che c’è qui per la fase difensiva".