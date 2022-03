Juric: "Torino, hai sbagliato troppo"

GENOVA - Il tecnico del Torino, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la gara con il Genoa:""Penso che la partita l'abbiamo approcciata bene metendo pressione, con azioni giuste e avendo occasioni. Abbiamo preso un gol abbastanza ridicolo al primo errore. Nel primo tempo abbiamo giocato con lucidità, e nel secondo tempo abbiamo fatto troppi errori tecnici senza riuscire a segnare, abbiamo fatto troppo poco. E' un periodo molto negativo a livello di risultati. Sarebbe grave se ad aver pesato fosse la differenza di motivazioni, mi auguro non sia così perché abbiamo ancora tutto da conquistare - ha dichiarato - Non devo difendere la squadra - prosegue Juric - ma dico serenamente che il primo tempo abbiamo fatto molto bene, e nel secondo non abbiamo mai saltato l'uomo e siamo rimasti troppo indietro senza prenderci iniziative individuali. Abbiamo sbagliato troppe cose, ci sono troppe cose che non vanno bene in questo momento. Il cross del gol era nostro, eravamo in tre sulla palla e l’abbiamo fatta passare. Non sto proteggendo nessuno: quando non fai risultati per un periodo così lungo è perché qualcosa manca"