Torino, Juric verso la Lazio: "Niente cali di motivazione"

TORINO - "E' un grande attaccante e mi piace molto anche umanamente: se dovesse restare, sarei strafelice". Il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così la situazione legata ad Andrea Belotti. "Gli credo ciecamente quando mi dice che deciderà a fine stagione - aggiunge l'allenatore - ed è di una onestà unica, valuterà ogni soluzione". E sul rush finale: "Non esiste che calino le mie motivazioni e mi auguro che lo stesso possa valere anche per i miei giocatori. Spero che rimangano sul pezzo, come hanno dimostrato di fare finora. Bisogna avere lo stimolo di ripetere buone prestazioni provando anche a migliorare altri aspetti. Non mi interessa raggiungere 50 punti, mi interessa che la squadra cresce, cercando di vincere quante più partite e mostrando qualcosa di importante". Sui prossimi avversari, così Juric: "Credo che sotto la guida di Sarri la Lazio stia facendo bene. Giocano come vuole lui, anche se alcuni passi falsi li hanno commessi. La partita col Milan? E' stata la più dispendiosa del nostro campionato. Abbiamo impiegato molte energie per prepararla, è stato anche difficile riuscire a recuperarle".