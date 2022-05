Torino, Juric: "Belotti? Se vogliono rinnovare basta parlarsi e mettersi d'accordo"

TORINO - "Sono concentrato sul presente, poi parleremo di mercato: per essere ambiziosi serve ancora tanto": il tecnico del Torino, Ivan Juric, comincia a proiettarsi sul futuro. "Dalle scelte dei giocatori ai prestiti, c'è bisogno di un'altra mentalità per il prossimo step- spiega l'allenatore alla vigilia della partita casalinga contro il Napoli - ed è una situazione complessa: qualcosa si è fatto, ma se vuoi andare avanti devi fare molto di più". E sul rinnovo di Belotti: "Sembra un gioco da bambini, ma la situazione è più semplice di quanto si pensi: devono soltanto sedersi, parlare e mettersi d'accordo" dice Juric. Mancano tre partite alla fine del campionato e quella col Napoli di domani arriva nella settimana del ricordo del Grande Torino, con il ritorno della squadra e dei tifosi a Superga. "E' stato molto emozionante, specialmente quando il Gallo ha letto i nomi. Mi rimane la sensazione di unità e di ambizione per il futuro", dice Juric, che chiede alla squadra di allungare la striscia positiva di risultati: "Voglio che la squadra continui ad esprimersi così, migliorando e continuando così - dice il tecnico granata -. Abbiamo solo 15 giorni di lavoro, è giusto non mollare fino alla fine. Gli avversari sono tosti in queste ultime partite, l'idea è fare più punti possibile".