Torino, Juric: "Gettate le basi per il futuro. Belotti? Decisivi i prossimi giorni"

TORINO - Vigilia di Verona-Torino , in casa granata ha parlato come consuetudine il tecnico Ivan Juric , tra l'altro grande ex della sfida. Ecco le sue parole: "E’ un grandissimo piacere ritrovare tutto l’ambiente del Verona , perchè mi sono trovato davvero più che bene. Sono stato molto felice. Tornare indietro? In quel momento mi sentivo così, avevo vissuto due anni intensi. Ci ho messo anche tantissimo cuore ed arrivi ad un punto in cui hai bisogno di cambiare. Il Verona a livello di fluidità di gioco ha fatto meglio rispetto a noi. Ci sono però grandi motivazioni da parte della squadra di arrivare più in alto possibile”.

Juric: "Torino, abbiamo messo le basi per il futuro, ma c'è qualcosa da migliorare"

"E’ un Torino che ha fatto grandissimi passi in avanti e che ha messo le basi per il futuro. Ma queste sono le basi, adesso vediamo se riusciamo a fare un gruppo forte. Questo è una squadra in costruzione, ancora non siamo fluidi in tutte le situazioni di gioco, dobbiamo migliorarci nella gestione dei momenti ma qualcosa abbiamo fatto. Mi auguro che si possa ancora migliorare”.

Juric: "Belotti? Fra pochi giorni si saprà tutto"

“Non ho ricevuto segnali su Belotti, ma i prossimi giorni si saprà tutto. Sul riscatto di Pellegri non abbiamo ancora deciso, è ancora presto per fare previsioni riguardo al futuro”.

Juric: “Bremer non giocherà le ultime due partite"

"Bremer non giocherà queste ultime due partite, perchè ha un problema alla caviglia e nelle ultime settimane ha stretto i denti. Anche Singo aveva questo problema di pubalgia e ha tirato finché ha potuto. Quindi a Verona giocherà Aina. Ci sono anche altri giocatori che hanno dato tanto, è normale che ci sia un po’ di stanchezza. Dobbiamo farci trovare pronti altrimenti la perdiamo. Pellegri? Ha avuto qualche problema l’altro giorno, vediamo come sta. In difesa mancherà poi anche Buongiorno, al centro ci sarà Zima. Brekalo? Secondo me ha alternato un periodo positivo e uno meno. Rimane? Vedremo nei prossimi giorni“.