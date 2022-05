Torino, Juric: "Roma? Mi attendo una grande partita"

TORINO - "Domani vorrei vedere le stesse cose di sempre, non fare una buona partita sarebbe un peccato. Anche se siamo arrivati alla fine e ci sono delle problematiche, mi attendo una grande partita". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Ivan Juric, in vista della gara con la Roma: "Brekalo? Lo so da due mesi che non sarebbe rimasto, vuole fare un'altra esperienza. Devo solo ringraziarlo, perché ha lavorato bene da professionista. Ha dato tanto, ognuno fa le sue scelte e ripeto per me non è stata una sorpresa. Ma non ho mai avuto dubbi sul suo impiego o di chi è in prestito e magari non resta. Se non giocherà sarà per scelta tecnica. La mia stagione? Il giudizio lo danno altri, c'erano momenti in cui potevo fare meglio. Altri che vorrebbero partire? Abbiamo tanti enigmi, tanti prestiti. In difesa perdiamo Bremer. In attacco vediamo cosa deciderà Belotti, ma non dobbiamo essere tristi: Brekalo parte? Ne prendiamo uno più forte. L'unico per cui sarà difficile migliorare è Bremer, ha fatto una grande stagione". Le partenze rendono complicate le programmazioni: "Già sapevo ad inizio campionato, ero arrabbiato, ora affrontiamo le problematiche, ma è anche un'occasione per noi: con le cifre del riscatto di Brekalo si possono prendere giocatori migliori. Paghiamo alcune scelte sbagliate degli ultimi anni, ma dobbiamo andare avanti"