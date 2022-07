Torino, buona la seconda: 2-0 al Mlada Boleslav firmato Lukic-Horvath

TORINO - Il Torino di Juric dopo il ko contro l'Eintracht Francoforte e orfano di Bremer (che passerà alla Juve nelle prossime ore), si aggiudica la seconda amichevole stagionale, piegando i cechi del Mlada Boleslav per (2-0). Il Toro è piuttosto impreciso nei primi minuti di gioco, poi riesce a tirar fuori la testa e a palleggiare nella metà campo avversaria, trovando la rete del vantaggio al 33', quando Lukic, servito al centro dell'area da Radonjic svetta di testa e insacca. La risposta ceca è immediata, ma il destro di Masek termina sopra la traversa. Nel finale il Toro ha la palla del 2-0 con Radonjic, ma Polacek si salva in due tempi. Nella ripresa i ritmi calano da entrambe le parti per via dei carichi di lavoro. Il Torino riesce comunque a tenere il pallino del gioco a siglare il raddoppio in pieno recupero con Horvath.