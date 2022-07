Torino, Lukic: "Orgoglioso della fascia da capitano"

TORINO - Il capitano granata, Sasa Lukic, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel toccando vari temi, in primis la fascia da capitano. Queste le sue parole: "Indossare la fascia del Torino è un onore per me, sono pronto, ma devono essere tutti capitani. Non ho paura di questa responsabilità. So che, da bravo capitano, devo essere un esempio per tutti, dentro e fuori dal campo. Non parlo tanto, però quando dico qualcosa si sente. Voglio sentire da parte di tutti la positività.Sono arrivato qui giovanissimo e sono cambiato tanto, in Serbia è un po' diverso. Dopo aver fatto sacrifici, voglio crescere ancora, diventare prima un uomo e poi un calciatore importante, da non dimenticare. Tanta gente a Torino mi ha aiutato". Il serbo ha poi parlato dei ritiro: "Il ritiro sta andando bene, siamo al decimo giorno qua, abbiamo tutto per prepararci al meglio al campionato e anche alla Coppa Italia. Qui ci sono due campi, un albergo davvero bello, tutto è perfetto. L'atmosfera è positiva. Ieri ho anche segnato di testa, cosa che non mi era mai capitata".