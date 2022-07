Calciomercato Torino, Miranchuk è a un passo

TORINO - Dopo Valentino Lazaro (26), bloccato con la formula del prestito e diritto di riscatto sui 5 milioni di euro, il Torino intravede il traguardo per un altro colpo di calciomercato. Ci riferiamo al russo Aleksey Miranchuk (26), noto e storico pallino del club granata, che l’Atalanta ha deciso di vendere in questa sessione di calciomercato. L’accelerazione, ritenuta necessaria, è arrivata così dopo la furibonda lite tra il ds Davide Vagnati e il tecnico Ivan Juric: del resto l’accordo con il giocatore era stato già trovato e mancava solo quello con i bergamaschi, sempre più vicino intorno ai 12 milioni di euro tra prestito e riscatto. Non finisce qui. Resta in piedi la trattativa tra i granata e l’Ajax per Perr Schuurs (22), che è considerato la prima scelta della difesa, e continua il duello con il Sassuolo per l’esterno offensivo del Lorient, Armand Laurienté (23).