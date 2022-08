Juric post Monza: "Una vittoria da Toro, dopo una settimana difficile"

MONZA - Ivan Juric commenta la vittoria del suo Torino in casa del neopromosso Monza . A differenza della scorsa settimana, dopo il successo sul Palermo in coppa Italia, il tecnico è soddisfatto. Questo il suo commento a Dazn: "Devo fare i complimenti ai ragazzi. E' stata una settimana difficile: abbiamo adattato dei nuovi che non dovevano giocare, abbiamo creato molto e meritato di vincere. Stasera sono molto soddisfatto. Miranchuk? Aveva un risentimento muscolare. Lo sentiva quasi dall’inizio ed è riuscito comunque a fare quasi 45 minuti. È uscito per questo. I nuovi? C’è tanto su cui lavorare, su tanti concetti specialmente sulla fase difensiva, che è un po’ particolare rispetto ad altre. Hanno messo tutti, grande impegno. Hanno cercato di stare attenti al massimo e hanno dato un grande contributo“.

Juric: "Lukic? Gesto clamoroso e grave"

"Lukic, ha fatto un gesto abbastanza clamoroso. Bisogna capire come mai un ragazzo che è qua da sei anni e che è un pezzo di pane, abbia fatto un gesto così grave. Rimane che sia una cosa grave. Io sono amareggiato in generale. Come si fa ad arrivare in questa situazione. Sia di Sasa ma di tutto. È un capitano. mi chiedo come mai sia arrivato a fare un gesto di questo tipo. Rimane brutto e clamoroso. Lo conosco, sono sei anni che è qua, non ha mai alzato la voce nè niente e ora ha fatto così. È una cosa solo tra la società e Sasa".