Torino, Juric: "Radonjic non si è allenato, abbiamo lacune in certi ruoli"

TORINO - Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Contro l'Atalanta sarà partita simile a quella di Cremona? Come modulo sì, anche se l'Atalanta è un po' meno spregiudicata rispetto ai grigiorossi. A Cremona nel primo tempo abbiamo sofferto. L'Atalanta è più squadra e ha un livello tecnico diverso. Sarà una grandissima partita, dobbiamo farci trovare pronti. Hanno in squadra giocatori giovani e di gamba, noi invece siamo incompleti. In caso di necessità ci mancano sostituti in certe posizioni". Juric risponde ad una domanda su Praet: "E' un giocatore del Leicester, inutile parlarne. Radonjic non ha giocato per anni e anche ieri non si è allenato. Già per domani non abbiamo un giocatore che lo sostituisca. Abbiamo delle lacune in certi ruoli. Meglio che arrivi qualcuno che conosca il gioco, ma nell'ultimo giorno di mercato non è facile. A centrocampo e davanti abbiamo dei limiti per caratteristiche e cambi. Se non arriva nessuno, andiamo avanti sperando che non ci siano problemi". Un messaggio ai tifosi: "Vogliamo trasmettere positività e spirito, ce l'abbiamo già dalla gara di coppa Italia.Molto bello avere tanti tifosi in trasferta. Quando festeggi dopo le partite è una spinta in più. Speriamo che ci sia sempre più entusiasmo e più gente a sostenerci".