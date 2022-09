Torino, Juric dopo il Sassuolo: "Molto male! Prestazione scadente"

TORINO - Il Torino viene beffato in pieno recupero dal Sassuolo (1-0), al termina di una gara povera di contenuti ed emozioni. Questo il commento dell'allenatore granata Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport. "E' stata una brutta partita, c'erano però tutti i presupposti per fare bene tatticamente. Non mi è piaciuto come abbiamo giocato: sotto ritmo, anche se alla fine potevamo vincere. Abbiamo sbagliato una qualità di passaggi allucinanti, tatticamente stasera molto male. C’erano gli spazi ma non li abbiamo sfruttati. Errore di Buongiorno sul gol? Sono due errori, sia sul cross che sul gol. Deve stare sicuramente in anticipo, poi lui può saltare più in alto ma davanti non la deve prendere mai. Oggi tecnicamente siamo stati molto scadenti. Il debutto di Palladino? Ci siamo sentiti prima della firma, mi ha chiesto un consiglio. Sono contento per lui. Sicuramente Gasperini ci ha cambiati tutti dal punto di vista tattico e umano, quindi andiamo avanti su quella strada”.