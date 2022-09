Toro, il report sulla ripresa al Filadelfia. Terapie per Vojvoda

TORINO - Ripresa degli allenamenti per il Torino al Filadelfia. Ecco la nota ufficiale pubblicata sul sito del club granata: "Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, la squadra ha svolto un lavoro prevalentemente tecnico. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda hanno evidenziato una lesione di modesta entità del bicipite femorale destro, pertanto l’esterno non potrà rispondere alla convocazione del Kosovo. Vojvoda ha già iniziato le terapie, la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica. Il programma di domani prevede una sessione di allenamento".