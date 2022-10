Torino, Juric: "Felice per Pellegri. Singo out? Ola Aina sta giocando benissimo"

UDINE - Il Torino raccoglie tre importanti punti alla Dacia Arena. L'Udinese cade 1-2. Al termine del match ha parlato così il tecnico dei granata, Ivan Juric: "Oggi abbiamo sofferto, dobbiamo essere onesti. A volte abbiamo dominato e non abbiamo vinto, oggi l'Udinese ha fatto molto bene. Pellegri ha fatto un gran goll, spero che adesso non si fermi più. Il primo gol è stato fantastico. Pellegri? Veniva da anni difficili con tanti infortuni muscolari. Di testa sta bene, ora sta trovando continuità e ha margini di miglioramento impressionanti. Spero che possa stare bene perché ha tanta qualità. Sono contento per lui. Oggi è uscito per crampi". Continua Juric: "Singo? Per adesso gioca Ola Aina e anche oggi ha fatto una grandissima partita. Si tratta di un grande giocatore, sta facendo benissimo. Quando calerà lui allora toccherà a Singo. In questo momento Aina mi dà più garanzie. Radonjic è un fantasista. In Coppa con il Cittadella ha fatto un grandissimo gol, oggi ha sprecato tre o quattro contropiedi pazzeschi. Sicuramente deve migliorare. Il ritorno di Ricci? Linetty oggi ha fatto meglio quando è entrato. Aspettiamo Ricci, è stato fuori e deve ritrovare la forma".