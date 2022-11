Torino, Paro: "L'infortunio di Pellegri ci ha condizionato"

BOLOGNA - Il Torino esce sconfitto dal Dall'Ara, il Bologna di Thiago Motta vince 2-1. Al termine del match ha parlato così il vice-allenatore dei granata, Matteo Paro, per la squalifica di Juric : "Nel secondo tempo eravamo più accorti e attenti, loro facevano fatica a giocare. Gli ingressi di Orsolini e Soriano hanno pesato, ma potevamo fare meglio". "Noi avevamo preparato entrambe le fasi - continua Paro -. Non siamo riusciti a muovere bene il pallone. La gara mi sembrava in controllo, purtroppo ci ha condizionato l'andamento della partita". Sull'infortunio di Pellegri: "Gli si è girata la caviglia partendo in pressing. Non riusciva a continuare, non dovrebbe essere nulla di grave, ma vediamo nelle prossime ore. Sicuramente il suo infortunio dopo 10 secondi ci ha condizionato la partita. Chiaro poi che Karamoh ancora non conosce tutte le soluzioni e i movimenti in quel ruolo. La partita comunque è stata equilibrata a mio avviso. Nella ripresa sono state gestite male alcune situazioni di gioco pur creando diverse occasioni. Abbiamo commesso errori e abbiamo perso la partita. I loro cambi hanno portato più energia. Noi la potevamo gestire meglio la gara e invece ci hanno punito".