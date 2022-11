Torino, Juric: "Ho visto una squadra sempre sul pezzo. Vlasic? Che giocatore..."

TORINO - Il Torino supera la Sampdoria per (2-0) grazie alle reti di Radonjic e Vlasic. Una vittoria che catapulta i granata a quota 20 punti in classifica. Ecco il commento post partita del tecnico granata Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport. "Stasera Miranchuk, Vlasic e Radonjic hanno fatto molto bene, così come il resto della squadra. La rosa è giovane, è impossibile essere sempre al 100% ma i ragazzi stasera erano molto concentrati e sul pezzo. Si è accesa la scintilla nel Toro? Torino è una piazza importante, c'è la necessità di fare meglio e di più. Bisogna stare molto calmi e sereni perché i ragazzi sono giovani e potrebbero cadere, bisogna andare avanti così, cercando di migliorare e senza porsi grandi obiettivi. Tutti abbiamo l'ambizione di fare il meglio possibile, ma a volte non è così semplice e scontato. Vlasic è il nostro top player? E' un gran bel giocatore, fa tutto bene in fase difensiva, contro Tonali ha fatto una partita strepitosa giocando da mezzala e oggi ha giocato centrale facendo benissimo. Mi piace bene come spirito, è un bel giocatore".