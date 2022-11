Torino, il report medico sull'infortunio di Schuurs

TORINO - Il Torino di Juric è tornato a sorridere vincendo e convincendo nella gara contro la Sampdoria. In una serata altamente positiva per i colori granata allo Stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico croato ha dovuto però fare i conti con l'uscita di scena al 23' del primo tempo di Schuurs. Il difensore olandese ex Ajax è stato costretto al cambio, sostituito da Buongiorno, per una lussazione alla spalla destra. Il Torino, tramite un report medico pubblicato sul sito ufficiale del club, ha aggiornato sulle condizioni del difensore: "Il difensore Perr Schuurs durante il match di ieri sera contro la Sampdoria ha riportato una lussazione gleno-omerale della spalla destra, che è stata ridotta. Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti strumentali per pianificare il percorso terapeutico".