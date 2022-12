Torino, Vlasic è rientrato al Filadelfia. Lesione muscolare per Pellegri

I granata di Juric adesso sono al completo per le ultime prove in vista della ripartenza in campionato fissata per il prossimo 4 gennaio. L'attaccante dell'Italia Under 21 sarà sottoposto a ulteriori esami strumentali

