Torino, ironia Juric: "Europa? Con Thiago Motta e Milito in campo magari..."

TORINO - Al termine della gara vinto 1-0 contro il Bologna, l'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato così: "Ottimo primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo sofferto. Abbiamo comunque concesso poco, creando qualcosa nelle ripartenze. La prestazione c'è stata come nelle ultime gare e questa volta sono arrivati anche i punti". Su Radonjic e Linetty: "Lui è particolare. Gli servirà quanto accaduto nel derby, per tutta la squadra è stato qualcosa di doloroso. Oggi qualche buono spunto l'ha fatto, è un ottimo giocatore. Linetty? Sta facendo benissimo. Aveva davanti Pobega e Mandragora l'anno scorso, ora è fondamentale per noi. Ragazzo splendido che capisce il gioco e ha un grande senso di posizione". Un giudizio su Schuurs, Karamoh e Sanabria: "Perr sta facendo benissimo, deve migliorare alcune cose. Ogg ha fatto una grande partita. Sanabria si sente bene, deve continuare così, giocando e muovendo bene la palla. Karamoh? Gli avevo concesso poco spazio e lui non ha mollato. Sta diventando decisivo perché ha tanta voglia di fare gol:".