Lecce-Torino 0-2: Singo e Sanabria regalano il successo ai granata

LECCE - Il Torino ottiene un prezioso successo esterno a Lecce, scavalca il Bologna e conquista il settimo posto. La formazione granata blinda la vittoria nel primo tempo segnando due gol nel giro di tre minuti. Il vantaggio arriva al 20’ e porta la firma di Singo che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra di Miranchuk per battere Falcone con un destro in diagonale. Dopo tre minuti arriva il raddoppio di Sanabria, ben assistito da Radonijc.

Crisi giallorossa

Per la formazione allenata da Baroni arriva la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate contro il Sassuolo e l’Inter. La posizione di classifica dei giallorossi è al momento tranquilla: i nove punti di vantaggio dal Verona sembrano una buona garanzia per la salvezza, ma in casa salentina è suonato il campanello d’allarme in attesa della partita del Verona che oggi potrebbe ridurre il margine.

