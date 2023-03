Torino, Juric e gli elogi a Radonjic: "Dopo la Juve..."

LECCE - Il Torino conquista la seconda vittoria di fila, espugnando il Via del Mare di Lecce (2-0). Questo il commento del tecnico granata Ivan Juric a Dazn."Abbiamo fatto una partita attenta, siamo stati bravi a fare due gol subito e a chiuderci bene. Vittoria importante anche se potevamo fare qualcosina in più, ma i ragazzi hanno preferito non rischiare nulla. Radonjic? Lui deve migliorare mentalmente, avere più voglia, capire il gioco del calcio. Ci sono alti e bassi, il basso lo ha avuto con la Juventus, ma si è messo a lavorare bene e oggi ha fatto due grandi numeri e lavorato bene per la squadra. Sanabria? Spero continui così, abbiamo modificato la sua posizione in area di rigore e sta portando dei benefici. Ci dà molto e non solo per i gol. Obiettivi del Torino? Bisogna pensare alle prossime partite con fiducia e voglia di fare bene. Adesso affrontiamo il Napoli, sembra una squadra di un altro mondo e senza punti deboli ma dobbiamo affrontarli al meglio. Oggi non sono molto esaltato dalla prestazione, sono soddisfatto della vittoria di carattere. Si poteva fare meglio, dobbiamo migliorare la gestione della palla e la condizione di qualche giocatore".