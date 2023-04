Juric: "Il Torino ha dominato. Poi entra Zapata e ti fa un gol così..."

TORINO - "Abbiamo fatto una gran partita, ci è mancato solo un po' di furbizia": è la sintesi, ai microfoni di Sky, da parte dell'allenatore del Torino, Ivan Juric, sulla gara con l'Atalanta: "Però i ragazzi sono stati straordinari: non si sono scomposti dopo il gol. Dispiace per il risultato, secondo me per quello che stanno facendo quest'anno e per come giocano sono splendidi. Il rammarico c'è, non meritavamo di perdere. Sanabria? Ha fatto una gran partita, ha tenuto tutte le palle, ci faceva giocare, penso che sia tutta un'altra cosa da 3-4 mesi: per sfruttare tutte le sue caratteristiche, rinunciando ad altre, ci voleva del tempo, è un giocatore di qualità. A noi manca un po' di qualità, in alcune occasioni dovevamo crossare meglio, nel primo tempo in molte occasioni è mancata qualità. La differenza con l'Atalanta nella rosa c'è: entra Zapata e ti fa un gol così, cosa devi fare?". Siparietto divertente poi con lo studio: Juric è andato, lunedì scorso, a vedere l'Atalanta ed è stato immortalato con un panino. Il tecnico granata se la ride: "Ho bisogno di quel panino e di una birra... Dovevamo giocare contro l'Atalanta e siamo andati a vederla. Ma un panino prima di una partita è una cosa fantastica...". Juric poi torna sui bilanci stagionali: "Col Torino dopo un diciassettesimo posto e una salvezza all'ultima giornata abbiamo fatto bene. Sono andati via giocatori forti ma abbiamo fatto due punti in più, sono molto orgoglioso. Non è facile andare a perdere giocatori migliori, come prendere Radonjic che è stato fantastico nelle ultime due partite: ma c'è voluto tempo per portarlo a questi livelli. Secondo me stiamo facendo in tutti sensi il massimo dei massimi. Non è facile ripartire da zero: trovi gente forte e gente meno forte. In estate, per mancanza di giocatori, abbiamo annullato delle amichevoli. Io ho voglia di alzare il livello. Abbiamo fatto soffrire la Lazio e siamo stati noi a dominare contro l'Atalanta", ha concluso Juric.