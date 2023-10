Schuurs, bruttissimo infortunio: Torino in ansia. Cosa è successo

TORINO - Bruttissimo infortunio per Perr Schuurs durante la sfida tra Torino e Inter . Il difensore granata è crollato in campo al 51', tra le lacrime e costretto ad uscire in barella .

Infortunio Schuurs, cosa è successo

Sfortunatissimo il difensore olandese, che al centro del campo ha poggiato male il piede sinistro risultando in un movimento innaturale del ginocchio. Schuurs è subito crollato a terra urlando, con l'arbitro Marchetti che ha subito fermato il gioco. La situazione è apparsa subito grave, con il difensore circondato dai giocatori del Torino e dell'Inter per sincerarsi delle sue condizioni. Schuurs ha lasciato il campo in barella tra le lacrime. Mani nei capelli per Juric, che rischia di perdere per molto tempo uno dei suoi giocatori chiave. Ammonito Barella per proteste dopo il primo fischio dell'arbitro e che si è subito giustificato con il quarto uomo: "Si è fatto male da solo".