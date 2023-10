Infortunio Schuurs, la frase di Juric che mette i brividi

TORINO - Un contrasto in mezzo al campo con Calhanoglu, poi la torsione innaturale del ginocchio sinistro. Nella sfida tra Torino e Inter, il giocatore granata Perr Schuurs è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella riportando gravi conseguenze. Il calciatore olandese è uscito dal campo in lacrime, consolato da compagni e avversari.