Torino, per Schuurs intervento ok: quando inizierà la riabilitazione

E' iniziato il lungo percorso per il ritorno in campo di Perr Schuurs, difensore centrale del Torino. L'olandese in mattinata è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro e tra due settimane inizierà l'iter riabilitativo dopo l'infortunio rimediato nella partita persa contro l'Inter sabato scorso .