Torino, si ferma Ricci: l'esito degli esami

Altro guaio per il Torino di Ivan Juric in vista del prosieguo del campionato. Samuele Ricci sarà infatti costretto ad almeno un mese di stop dopo l'infortunio contro il Sassuolo. Gli esami a cui si è sottoposto in mattinata il centrocampista, hanno evidenziato una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra. L’imminente sosta del campionato per le gare di qualificazione al prossimo Europeo delle varie nazionali, sarà utile a Ricci per poter iniziare la fase di riabilitazione.