Torino, paura per Vojvoda: incidente stradale mentre va all'allenamento

TORINO - Il giocatore del Torino, Mergim Vojvoda, è rimasto coinvolto senza conseguenze fisiche in un incidente stradale questa mattina nel capoluogo piemontese, in corso Galileo Ferraris, davanti all'ospedale Koelliker. Il difensore albanese naturalizzato kosovaro era a bordo della sua Mercedes Classe C Am grigia che si è scontrata contro una Jeep Renegade di colore rosso.