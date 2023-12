Zapata in lacrime dopo la doppietta: messaggio a Gasperini

TORINO - Per il Torino, ieri contro l'Atalanta, è arrivata una vittoria pesantissima. Il 3-0 scaccia i fantasmi che aleggiavano intorno ai granata e soprattutto rilancia un Duvan Zapata a secco di gol addirittura da settembre e dal pareggio contro la Roma. E la strepitosa doppietta alla sua ex squadra ha lasciato il segno nell'attaccante, visibilmente commosso a fine gara come testimoniato dalle telecamere di Dazn. Nell'intervista il colombiano ha voluto lanciare il suo messaggio di rivincita nei confronti dell'Atalanta che lo ha scartato troppo frettolosamente in estate (quando prima dei granata sembrava ad un passo dalla Roma): "Tutti qui, da quando sono arrivato, mi hanno fatto sentire importante - ha ammesso Zapata -. Ci sono state cose interne dov'ero prima (all'Atalanta, ndr), negli ultimi giorni di mercato nel club non mi hanno dato il valore che meritavo. Qui invece mi hanno accolto subito nel modo migliore, anche in questi momenti difficili, e li sto superando".