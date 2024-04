"Juventus m...", la frase assurda al Parlamento Europeo con la maglia del Torino

Il precedente nel 2021: maglia ed elogio al Torino

Stupore generale per le sue dichiarazioni e, ovviamente, per la maglia indossata in un contesto tutt'altro che sportivo. Ma non si tratta di un caso isolato per lui. Già in passato Wallace fu protagonista di un episodio simile. Nel 2021 si presentò in aula con la stessa maglia granata e con elogio simile al club. Il video è diventato virale in poco tempo.