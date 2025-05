Casagrande e qul giorno a Superga: "Il Toro era nel mio destino..."

Casagrande e un destino sventurato

“Nel 1987 giocavo con il Porto - ricorda Casagrande - e l'allenatore Luigi Radice venne a Copenaghen dove giocavamo contro il Brondby-Porto in Coppa dei Campioni, e in quell’occasione mi ruppi tutti i legamenti della caviglia. I due club nel 1989 riavviarono la trattativa per il mio arrivo al Toro, e in quei giorni mi ruppi il legamento crociato del ginocchio sinistro. Alla fine arrivai al Torino nel 1991, e fu una delle emozioni più grandi della mia vita. L’anno dopo, il 4 maggio, andammo tutti a Superga per commemorare quella squadra straordinaria: la gente si dirigeva verso la basilica a piedi, con le candele in mano, in un silenzio irreale: io scoppiai a piangere, era come se vedessi attraverso i volti delle persone presenti quanto era accaduto in passato su quella collina. Lì sono diventato - più che un semplice giocatore - un grande tifoso del Toro”.