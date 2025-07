Torino, visite mediche per Ngonge: i dettagli e le cifre per la firma sul contratto

Cyril Ngonge è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino . L'attaccante belga, classe 2000, ha raggiunto il capoluogo piemontese nella giornata di oggi (giovedì 24 luglio) per sottoporsi alle visite mediche presso l'istituto di Medicina dello Sport , situato all'interno dello stadio Olimpico Grande Torino . Si avvicina dunque la chiusura ufficiale dell'operazione che lo porterà in granata dopo la parentesi al Napoli .

Ritorno con Baroni e una nuova opportunità

Ngonge arriverà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 18 milioni di euro. Il giocatore ritroverà in panchina Marco Baroni, suo ex allenatore all'Hellas Verona, con il quale aveva mostrato sprazzi di grande talento e continuità prima del passaggio al club partenopeo. Per il Torino si tratta di un colpo utile a rinforzare l'attacco con un profilo giovane ma già abituato al campionato italiano. Dopo le visite mediche, Ngonge potrà mettersi a disposizione di mister Baroni nei prossimi giorni, entrando subito nella preparazione estiva con il resto della squadra.