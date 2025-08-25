Torino, Baroni: "Addolorati per il risultato, abbiamo sbagliato troppo"

Marco Baroni ha commentato il 5-0 subito dal suo Torino nella prima giornata di Serie A contro l'Inter di Cristian Chivu: "Siamo addolorati per il risultato che credo ci debba lasciare la giusta cattiveria che oggi non siamo riusciti a mettere in campo perché loro hanno fatto una grandissima qualità e noi abbiamo sbagliato troppo. La squadra non è partita non è nemmeno male, ma non con quella ferocia che dobbiamo ritrovare. Abbiamo fatto pochi falli, solo due nel primo tempo. Deve esserci più pressione, c'è da lavorare".
Torino, Baroni: "Rifarei le stesse scelte"
L'allenatore dei granata ha poi proseguito a Dazn: "Un solo gol dell'Inter è stato costruito su un'azione, gli altri sono arrivati su errori che non possiamo concedere. Abbiamo un inizio di campionato difficile, ma è un'opportunità e questa sconfitta deve darci quel dolore addosso e quella reazione che ci serve per trovare la quadra. Rifarei le stesse scelte. C'è stata una fragilità che il Torino non deve avere e che non avrà".