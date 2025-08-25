Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Torino, Baroni: "Addolorati per il risultato, abbiamo sbagliato troppo"

Le parole dell'allenatore dei granata dopo il 5-0 subito contro l'Inter nella prima giornata
Torino, Baroni: "Addolorati per il risultato, abbiamo sbagliato troppo"© LAPRESSE
2 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Marco Baroni ha commentato il 5-0 subito dal suo Torino nella prima giornata di Serie A contro l'Inter di Cristian Chivu: "Siamo addolorati per il risultato che credo ci debba lasciare la giusta cattiveria che oggi non siamo riusciti a mettere in campo perché loro hanno fatto una grandissima qualità e noi abbiamo sbagliato troppo. La squadra non è partita non è nemmeno male, ma non con quella ferocia che dobbiamo ritrovare. Abbiamo fatto pochi falli, solo due nel primo tempo. Deve esserci più pressione, c'è da lavorare".

Torino, Baroni: "Rifarei le stesse scelte"

L'allenatore dei granata ha poi proseguito a Dazn: "Un solo gol dell'Inter è stato costruito su un'azione, gli altri sono arrivati su errori che non possiamo concedere. Abbiamo un inizio di campionato difficile, ma è un'opportunità e questa sconfitta deve darci quel dolore addosso e quella reazione che ci serve per trovare la quadra. Rifarei le stesse scelte. C'è stata una fragilità che il Torino non deve avere e che non avrà".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Da non perdere

Asllani è del TorinoAncelotti convoca Wesley