Torino, contro il Genoa una maglia per celebrare la storica uninone con il River Plate
Un legame storico, che sarà celebrato con una maglia speciale. Il Torino ha annunciato ufficialmente che: "indosserà questo fine settimana, nella sfida contro il Genoa, una maglia alternativa ispirata ai colori e allo spirito del River Plate, in omaggio al gesto di fraternità che ha unito per sempre i due club più di settant’anni fa". Il club granata, che ha presentato la divisa di gioco attraverso un video, ha illustrato i dettagli che caratterizzano la nuova maglia celebrativa che: "unisce eleganza e memoria. Predomina il nero, attraversato da una fascia diagonale in una tonalità più scura, che richiama la leggendaria banda rossa del River, integrata con delicatezza e rispetto. I dettagli in rosso e granata sul colletto, sulle maniche e nei loghi rafforzano il legame cromatico tra le due società. All’interno del colletto e sulla parte posteriore della maglia compare l’iscrizione “Eterna Amistad”, accompagnata dagli stemmi fusi del Torino e del River, a ricordare il legame nato dopo la tragedia di Superga, quando il club argentino si recò a Torino per rendere omaggio al “Grande Torino”. Il gesto simboleggia una storia di rispetto reciproco, solidarietà e valori condivisi, nata da una tragedia e oggi trasformata in una celebrazione del vincolo eterno tra Torino e Núñez".
Torino e River, un binomio storico che affonda le sue radici nel passato
L'omaggio unisce passato e presente: "Il 4 maggio 1949, l’aereo che trasportava il mitico Grande Torino, una delle squadre più leggendarie della storia del calcio europeo, si schiantò sulla collina di Superga. Quell’incidente sconvolse il mondo dello sport: il Torino era la base della Nazionale italiana e simbolo di un’intera generazione. Pochi giorni dopo, Antonio Vespucio Liberti, presidente del River Plate, offrì la prima squadra del club argentino per disputare una partita di beneficenza a Torino, con l’obiettivo di aiutare le famiglie delle vittime. L’incontro, giocato il 26 maggio 1949, radunò 60.000 spettatori in uno stadio carico di emozione. Il River Plate schierò i suoi titolari, mentre la squadra riserve rimase in Argentina per proseguire il campionato. L’avversario fu il “Torino Simbolo”, una selezione delle più grandi stelle del calcio italiano. La partita terminò 2-2, con reti di Ángel Labruna e Alfredo Di Stéfano per il River, in un pomeriggio in cui solidarietà e gratitudine superarono ogni risultato sportivo. Da allora, i due club mantengono un legame speciale che trascende le generazioni. La maglia che il Torino indosserà contro il Genoa è ispirata alla iconica banda rossa diagonale del River, simbolo di un’amicizia nata dal dolore e consolidata nell’ammirazione reciproca.
Gesti storici che hanno suggellato l’unione:
- Solidarietà senza confini (1949): il River Plate mise a disposizione la sua prima squadra per una partita benefica a Torino.
- Incasso interamente destinato alle famiglie dei calciatori scomparsi.
- Partita del 26 maggio 1949: River vs. Torino Simbolo (2-2).
- Standing ovation a Torino: il pubblico italiano rese omaggio al River con una delle più grandi manifestazioni di gratitudine nella storia del calcio".