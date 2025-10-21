Torino, contro il Genoa una maglia per celebrare la storica uninone con il River Plate

Un legame storico, che sarà celebrato con una maglia speciale. Il Torino ha annunciato ufficialmente che: "indosserà questo fine settimana, nella sfida contro il Genoa, una maglia alternativa ispirata ai colori e allo spirito del River Plate, in omaggio al gesto di fraternità che ha unito per sempre i due club più di settant’anni fa". Il club granata, che ha presentato la divisa di gioco attraverso un video, ha illustrato i dettagli che caratterizzano la nuova maglia celebrativa che: "unisce eleganza e memoria. Predomina il nero, attraversato da una fascia diagonale in una tonalità più scura, che richiama la leggendaria banda rossa del River, integrata con delicatezza e rispetto. I dettagli in rosso e granata sul colletto, sulle maniche e nei loghi rafforzano il legame cromatico tra le due società. All’interno del colletto e sulla parte posteriore della maglia compare l’iscrizione “Eterna Amistad”, accompagnata dagli stemmi fusi del Torino e del River, a ricordare il legame nato dopo la tragedia di Superga, quando il club argentino si recò a Torino per rendere omaggio al “Grande Torino”. Il gesto simboleggia una storia di rispetto reciproco, solidarietà e valori condivisi, nata da una tragedia e oggi trasformata in una celebrazione del vincolo eterno tra Torino e Núñez".