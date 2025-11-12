Lutto Salvatore Garritano, il cordoglio del Torino

Lutto nel mondo granata per la scomparsa di Salvatore Garritano , calciatore del Torino tra il 1975 e il 1978. Ricordato per la vittoria dello Scudetto del '76, ha collezionato un totale di 27 presenze e 6 gol con la maglia del Toro.

Lutto Garritano, la nota del Torino: "Ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 1976"

Questa la nota ufficiale diffusa dal Torino sui propri canali: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Garritano nel ricordo di Salvatore Garritano, ex calciatore granata dal 1975 al 1978. Con il Toro ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 1976 (determinante la sua rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus) e collezionato in totale 27 presenze e 6 gol, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva della coppia titolare Pulici-Graziani. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata".