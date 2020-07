Udinese, Gotti: "Stanchi e imprecisi, ora recuperiamo per la Lazio"

UDINE - Luca Gotti non può certo dirsi soddisfatto della prestazione di stasera dell'Udinese: alla Dacia Arena i friulani hanno ceduto il passo alla Sampdoria, vittoriosa per 3-1. Queste le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa: "Ho visto i miei un pochino stanchi: diversi giocatori hanno pagato la fatica delle tante partite una di seguito all'altra, poi faccio i complimenti alla Samp, hanno segnato dei bei gol".

Ai friulani è stato annullato il gol del possibile 2-2 segnato da Nuytinck per un'irregolarità: "Tocco di mano di Bram? Io non l'ho visto", afferma Gotti che tuttavia riconosce il basso livello espresso dai suoi: "Abbiamo giocato una partita sotto i nostri standard, eravamo imprecisi e facevamo girare la palla troppo lentamente. Quando abbiamo subito i gol del pareggio blucerchiato saremmo potuti essere più bravi, poi la gara si è messa su un binario equilibrato". L'Udinese deve raccogliere le forze in vista di un ardente finale di stagione, e Gotti lo sa bene: "In virtù di un calendario che ci ricorda che affronteremo squadre importanti, la cosa più importante ora è recuperare le energie per la Lazio".

