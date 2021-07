Udinese, il test in casa dello Strum Graz sarà senza spettatori

UDINE - Sturm Graz - Udinese, l'amichevole in programma domani, alle 18, si disputerà alla Jacques Lemans Arena di St. Veit ma, su disposizione odierna delle autorità di polizia austriache, sarà a porte chiuse, per motivi di ordine pubblico. Lo annuncia il club friulano in una nota. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su Udinese Tv, canale 110 del digitale terrestre in FVG e Veneto e in streaming sul sito della società bianconera. L'accesso sarà consentito esclusivamente al personale di servizio e alla stampa accreditata.