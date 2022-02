Udinese, Cioffi: "Milan? A San Siro servirà solidità e coraggio"

UDINE - Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia, in vista della sfida di San Siro contro il Milan, in programma domani sera alle 18.45. Ecco le sue parole: "Affrontiamo la capolista, la squadra ad oggi più forte del campionato, di sicuro dovremmo essere perfetti. Vogliamo una prestazione ancora più solida rispetto a quello dell'andata, perché il margine di errore con loro deve essere bassissimo: una partita coraggiosa. Solida perché hanno campioni che possono risolvere la partita e coraggiosa perché abbiamo la volontà di andare a stuzzicare le loro pressioni. Il Milan è una società che negli ultimi 20/30 è stata abituata a vincere e a stare in cima alla classifica. Pioli e il suo staff hanno fatto e stanno facendo un ottimo lavoro. Hanno una identità molto forte, ma noi non ci presenteremo a testa bassa. Pereyra e Udogie? Stanno entrambi bene e sono pronti".